Jemeppe-sur-Sambre : une plaine de jeux pour chiens

Ils sont nombreux à s’être déplacés avec leur maître. Dans l’équipée inaugurale, piaffant d'impatience et comme pressés d'en découdre avec l'adversité, on croise un Berger malinois, un Berger australien tricolore et son cousin plus éloigné, un Berger allemand. On relève encore la présence d’un Beagle, d’un paisible Golden Retriever, et de deux Bouviers bernois baptisés Thor et Raison. Des Bichons maltais et l’un ou l’autre représentants d’espèces croisées ne sont pas en reste mais ayant l'air plus assoupi, assis sagement au pied de leur maître ou maîtresse.

L’assemblée humaine est également fournie, riverains, citoyens et élus de tous bords. "C’est un projet qui a été voté à l’unanimité", souligne Philippe Carlier (PS)

Dans son allocution, le 1er échevin du Bien-être animal, Pierre Collard-Bovy, rappelle la genèse de ce projet original, que Jemeppe doit à une habitante de Mornimont, Mélanie Libois, qui a réussi à mobiliser de nombreux soutiens en faveur de ce parc canin.

"La majorité JEM encourageant les participations et mobilisations citoyennes (positives s’entend), nous l’avons réalisé, en collaboration avec notre éco-conseillère, Sandrine Feron", lance l’échevin sous une franche éclaircie. Le mandataire voit en l’avènement de cette plaine de jeux pour chiens un témoignage que l’union fait la force. "C’est un projet transversal à multiples facettes poursuit-il, qui se situe au carrefour de trois dimensions, citoyenne, sociale et écologique. Ainsi, les membres du conseil consultatif du bien-être animal, dont sa présidente Karine Dumay, ont peaufiné le règlement d’ordre intérieur. Ensuite," ce sont les jeunes du projet Eté solidaire 2023 qui ont travaillé – sous la pluie – à construire les jeux pour nos fidèles compagnons".

Enfin, le parcours canin est écologique par le recours à des matériaux de récupération ou recyclés. L’assemblage et la fabrication des 25 jeux, en bois, ont nécessité le réemploi de 85 palettes. Quant à la clôture, en bois de châtaignier, elle a été aménagée par les équipes du Service technique communal.

Ne pas stresser le chien

Un projet si exemplaire en termes de coopération, si favorable aux chiens et en fin de compte si inattaquable que la ministre wallonne du bien-être animal, Céline Tellier (Écolo), lui a accordé une subvention de 5000€. Le coût total avoisine les 10 000 €.

L’échevin Collard-Bovy en vient à couper le ruban inaugural aux côtés de la citoyenne et présidente du conseil consultatif du bien-être animal, laquelle adresse un merci général à l’assemblée: "Puisse ce nouveau projet avoir le succès qu’il mérite au vu du cœur que chacun y a mis", espère-t-elle. Et ne pas souffrir du vandalisme. Mais le succès, à voir les premiers défoulements de pattes, il en aura.

Florine Braet, comportementaliste canine namuroise (voir l’interview ci-contre) a été sollicitée pour faire une démonstration du parcours et initier les maîtres aux bons comportements à adopter tout au long des exercices, afin que ceux-ci restent agréables pour l’animal et ne les stressent pas.

"Si le chien ne franchit pas les obstacles, et passe à côté, par facilité, ce n’est pas un drame. Laissez-le faire, ne le forcez pas", explique-t-elle. Et hop par ci, et hop par là. Voilà la vingtaine de chiens lancés les uns derrière les autres sur le parcours. Les grands foncent devant et les petits, derrière, ferment la marche, sans démériter. "Et on n’oublie pas de récompenser son chien. Le plus important, c’est qu’il s’amuse", enchaîne Florine Braet.

Des bravos fusent entre deux encouragements à l’endroit de ces sportifs à 4 pattes tirant la langue et se figeant parfois de surprise sur les attractions plus balancières que physiques. "Je veux entendre partout des félicitations", insiste la jeune éducatrice canine.

De l’humour fleurit autour des obstacles. "Si le chien ne passe pas, son maître doit lui montrer l’exemple".

Au cours de l'inauguration très ensoleillée, vendredi, sur le coup de 14 h 30, avenue des Fauvettes, à Ham. De nombreux riverains, citoyens et élus y ont participé, ainsi qu'une vingtaine de chiens de tous poils et de tous gabarits. ©Pierre Wiame

Tout au long de ce sportif parcours, les maîtres ont parfois semblé plus à la peine que leur compagnon à 4 pattes. ©Pierre Wiame

Un des exercices proposés consiste à franchir un tunnel fabriqué à partir de matériaux recyclés. Certains chiens ont butté devant l'obstacle en dépit des encouragements de leur maître. Pour d'autres, ce fut un jeu d'enfant. ©Pierre Wiame

"Allez, viens mon chien". Les maîtres, parfois venus en famille, ont rivalisé d'encouragements affectueux pour aider leur compagnon à franchir les obstacles du parcours. ©Pierre Wiame

Certains chiens ont renoncé à franchir l'obstacle. "Il ne faut jamais les forcer. Les obstacles doivent amuser les chiens, les défouler, et non les stresser." ©Pierre Wiame

Un sympathique moment inaugural, et un couper traditionnel de ruban à la porte d'entrée du parcours. L'occasion d'un immense merci à tous ceux qui ont oeuvré à la réalisation de ce projet en faveur du bien-être animal, à la fois citoyen, social et écologique. ©Pierre Wiame

Une comportementaliste namuroise, Florine Braet, de l'entreprise "Patte at Flo", a initié les chiens et leur maître au parcours canin. "Si votre chien refuse l'obstacle, préférant passer à côté, ce n'est pas grave, a-t-elle dit, laissez le faire." ©Pierre Wiame

Et hop ! Permettre à son chien de sauter par-dessus un module de jeu, c'est l'amener à entretenir sa forme mais aussi lui faciliter l'existence lors d'une promenade dans les bois le confrontant à un obstacle imprévu. ©Pierre Wiame

Le parcours canin de Ham comprend 25 modules de jeu, tous réalisés à partir de bois de palette (85 en tout) et matériaux de réemploi par des jeunes Jemeppois engagés dans le cadre de l'opération Eté solidaire 2023. ©Pierre Wiame