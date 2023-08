Au programme du 8 au 12 août 2023 : spectacles pour petits et grands, spectacle itinérant, espace guinguette et spectacles en soirée.

Les spectacles de jour seront interprétés par la Compagnie des Bonimenteurs et le Théâtre des Zygomars.

- La pêche aux histoires (dès 4 ans) par la Compagnie des Bonimenteurs : de 14h00 à 15h00 et de 16h15 à 18h15.

- Le Tout Petit Monsieur (dès 6 ans) par le Théâtre des Zygomars : de 16h00 à 16h45 et de 18h15 à 19h00.

- Les lecteurs publics (dès 6 ans) par la Compagnie des Bonimenteurs : de 15h00 à 16h00 et de 16h45 à 17h45.

- Spectacle itinérant Michel, deux fois (dès 12 ans) par la Compagnie des Bonimenteurs : de 17h00 à 18h00.

Le spectacle Michel, deux fois et un second, lecteurs publics érotiques (dès 18 ans), seront quant à eux joués en soirée : de 20h00 à 21h00 et de 21h00 à 22h00 (spectacles associés).

Une exposition des bandes dessinées de Vincent Zabus

En complément, une exposition des bandes dessinées de Vincent Zabus sera proposée gratuitement du 8 août au 3 septembre 2023 au Hangar aux Affûts de la citadelle (accès libre). Celle-ci sera ouverte de 10h00 à 18h00, tous les jours du 08 au 12/08. Du 13 au 03/09, les mercredis, samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00 ; les vendredis de 13h00 à 18h00.

Infos : 081/24 73 70 ; info@citadelle.namur.be ; www.citadelle.namur.be