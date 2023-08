Gesves: un arbre s'abat sur le toit d'une maison

Ce jeudi vers 16h50, un imposant tilleul s’est désolidarisé et chuté sur la voie à l’intersection de la rue des Moulins et de la Ry del Vau à la suite de la pluie et du vent. Les pompiers de la zone de secours NAGE du poste d’Andenne sont intervenus avec deux véhicules logistiques et un véhicule de balisage. Le toit d’une habitation a été endommagé et bâché. Durant plus de quatre heures avec le soutien de la Commune de Gesves, les pompiers ont tronçonné et évacué le mastodonte. Par chance, personne n’a été blessé.