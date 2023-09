Une joute historique longue comme cent ans

Ce n’est pas sur un sprint mais au terme d’un épuisant marathon que Rémy Tasiaux a remporté sa deuxième échasse d’or. Et quelques minutes seulement après la joute de l’année sur une place Saint-Aubain noire de monde et jaune soleil, le jeune Fernelmontois semblait déjà avoir récupéré. "Cette victoire a encore un goût différent que la première. En 2017, j’étais le petit jeune et on ne m’a probablement pas vu arriver. Mais depuis, c’est plus tactique. Les plus costauds viennent aussi me chercher durant le combat."