Fêter la bière même quand c’est amer

Le spécialiste identifie un souci majeur. "Les nouveaux brasseurs ont tendance à développer trop rapidement de trop nombreux types de bières. Le mieux, c’est de bien maîtriser une bière, de lui avoir donné une identité unique et de marteler pendant des années pour la faire connaître par le plus grand nombre. Un peu comme la Houppe mais aussi Bertinchamps ont fait à leurs débuts", estime David Blocteur.

Avec son Festibière, dont on vivra la huitième édition dans une semaine, le zythologue veut aussi en revenir aux fondamentaux. "Seize brasseurs seront présents: c’est bien suffisant quand on fait le choix de la qualité plutôt que la quantité", continue David Blocteur. Le Gembloutois aime aussi jouer les chercheurs d’or et il adore présenter les dernières petites pépites. "Je suis professeur à l’EFP à Uccle et j’y rencontre donc ceux qui seront les brasseurs de demain. Cela me permet de percevoir les nouvelles tendances mais aussi de garder le contact avec les talents de demain."

On discute avec le brasseur

Pas étonnant dès lors de découvrir la fraîcheur de l’affiche 2023 de Festibière avec des nouvelles têtes ou des figures moins connues comme Zythologist, Babeleir, la brasserie de l’Orne… "Le visiteur doit toujours avoir la possibilité d’avoir face à lui le brasseur ou quelqu’un d’impliqué", insiste David Blocteur.

Et si l’organisateur, pour un joli repas à rallonge, devait piocher une bière pour chacun des plats du menu ? "Pour l’apéro, je prendrai une Session IPA de l’Heritage. à l’entrée avec du poisson ou une viande blanche, je verrais bien la Fée verte de chez Valduc. Avec le plat consistant comme un bon vieux vol-au-vent ou un burger, ce sera la Bonne Bwère, une blonde qui a du corps, de la brasserie de Lonsees. Et pour une bière dessert, avec un fondant au chocolat, là, on prendra le stout Big Mama de Novabirra." De quoi faire pétiller un prochain repas de fête.