L’idée du projet est venue suite aux « cafés suspendus ». Ce concept, originaire d’Italie, fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années et notamment dans les cafés namurois et même dans certaines friteries. Concrètement, un client consomme un café, ou une frite, et en paie deux. Le premier est pour lui et le second est « suspendu ». Le gérant l’affiche alors sur sa devanture afin qu’il soit visible et puisse être offert à une personne dans le besoin.

La Province de Namur souhaite dès lors étendre cela aux produits locaux par l’intermédiaire des producteurs. La crise sanitaire que nous traversons creuse encore davantage les inégalités sociales entre les citoyens. L’accès à une nourriture de qualité se fait de plus en plus difficile pour une partie de la population et il est important d’y remédier.

Les clients sont invités à déposer dans ce panier, des fruits, des légumes ou produits de leur choix qu'ils souhaitent offrir généreusement à quelqu’un dans le besoin.

Les producteurs locaux désireux de participer à l’action sont invités à s’inscrire sur la plateforme, à l’issue de quoi ils recevront un logo à apposer sur leur devanture ou sur leur site internet.

Infos et contact : isabelle.paul@province.namur.be 081/77.54.06.