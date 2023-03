Fellation en pleine rue à Dinant : “Ce n’est pas un Italien pour rien, il a un grand appétit”, ironise la dame face aux policiers

Le 11 septembre dernier, un habitant de la Place St-Nicolas contacte les services de police de la zone Haute-Meuse car le spectacle auquel il assiste depuis chez lui ne lui plaît guère. Un homme et une dame, âgés d’une soixantaine et d’une septantaine d’années, se laissent guider par leurs pulsions, en pleine rue. “Ils sont assis sur un banc. Monsieur baisse son pantalon et madame entame une fellation”, rappelle le président Jadin lors de l’audience de ce vendredi matin à laquelle les deux prévenus, poursuivis pour exhibitionnisme, font défaut.