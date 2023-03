Consommation/production d’énergie : jusqu’à 5.000€ pour les entreprises

Dans ce but, les deux GAL concernés lancent un appel à projets destiné aux entreprises implantées sur les communes du territoire qu’ils couvrent, à savoir celles d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Les objectifs sont multiples : réduire les consommations d’énergie des entreprises du territoire, augmenter la production d’énergie renouvelable des entreprises, permettre aux entreprises ayant un projet visant à diminuer leurs consommations d’énergie et/ou à produire et utiliser des énergies renouvelables de passer à l’action, soutenir les entreprises qui se sont déjà lancées dans une démarche de transition énergétique et qui ont un projet en cours de réalisation et communiquer vers d’autres entreprises à propos des possibilités de transition énergétique et ainsi créer un effet de levier.

L’appel à candidats est ouvert à toute forme d’entreprise qui dispose d’installations sur le territoire d’une ou plusieurs des communes couvertes par les GAL.

Jusqu’à 5.000€ de soutien financier

Plusieurs lauréats seront désignés par un jury et remporteront chacun un soutien financier d’un montant maximum de 5.000,00 €. Chacun des deux GAL se réserve le droit d’attribuer un budget total de 15.000,00 € pour cet appel à projets, ce qui porte le montant total de celui-ci à 30.000,00€. Les factures présentées devront être relatives à des investissements réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

Les participants doivent remplir et renvoyer un formulaire d’inscription pour le vendredi 7 avril au plus tard. Ils devront ensuite remplir et renvoyer un dossier de candidature pour le 12 mai au plus tard.