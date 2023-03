Mais vers minuit, un chaos s’est abattu sur ces réjouissances. Plusieurs combis de police et ambulances se sont dirigés vers la place du village. Le chef de corps ff de la zone de police Flowal a confirmé à nos confrères de SudPresse qu’une grosse bagarre avait bien éclaté aux alentours de minuit. "Plusieurs zones de police ont été appelées en renfort. Nous avons été obligés de faire usage de la contrainte vu les événements. Deux personnes ont été arrêtées administrativement pour troubles de l’ordre public."

Sur les réseaux sociaux, l’échevin Grégory Chintinne fait part de cette triste expérience: "Que dire de la soirée d’hier ? Un grand feu n’est ni un ring de boxe, ni un endroit où on affronte les forces de l’ordre… Hier, j’ai vécu un déchainement de violences… Malgré moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça et en 10 secondes, tout a basculé. Même si c’est douloureux, je ne suis pas le plus à plaindre !". L’échevin, blessé lui aussi, remercie les forces de l’ordre qui ont dû intervenir dans ces lieux de fête et de réjouissances: "Sans eux, que ce serait-il passé ? Pourtant eux aussi ont pris des coups, des insultes". Une bagarre qui se serait ensuite poursuivie même à l’hôpital.

Espérons que ces mauvais comportements ne ternissent pas la motivation de ce dynamique comité et de toute une population.