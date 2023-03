Une information reprise par Bruxelles Secrètes, guide en ligne des actualités, événements et choses à faire à Bruxelles. « L’un des plus beaux villages d’Europe n’est qu’à seulement 1h-1h15 en voiture de Bruxelles », pointe le guide qui met en avant les atouts dinantais : ses ruelles et ses maisons typiques, sa collégiale gothique, sa citadelle et ses multiples références à l’inventeur du saxophone Adolphe Sax.