Le marché couvert de Ciney, en difficulté financière, a besoin d’aide (vidéo)

Mais depuis quelques années, l’institution est financièrement mal en point. Le lieu est géré par la Ville, via l’ASBL Exploitation du Marché Couvert de Ciney. Fin juin, le déficit s’élevait à 84 650€."On est à la croisée des chemins. Le marché était la vache à lait de Ciney, ça ne l’est plus. Il faut maintenant trouver des solutions pour le rentabiliser", déclare Gaëtan Gérard, échevin des finances et du marché couvert à Ciney. Si la Ville assure un service minimal pour le maintenir en vie, il est à présent urgent de trouver des financements pour ne pas que l’outil coûte trop cher à la Ville.

La Région en renfort ?

Des discussions ont été entamées en juin avec le ministre wallon de l’agriculture Willy Borsus. "On a eu une réunion très positive pour voir comment la Région pourrait nous aider. Il a bien dit que le marché était un fleuron de l’élevage en Wallonie, que ce serait une catastrophe si on perdait cet outil", relate Gaetan Gérard qui ne sait, pour l’heure, où vont mener ces discussions. À un subside numéraire ? Une aide à l’investissement dans l’énergie ou l’infrastructure ?

L’immense toiture pourrait bien accueillir un jour des panneaux photovoltaïques. C’est d’ailleurs le cheval de bataille du chef de file de la liste Action, Frédérick Botin. Si la Commune suit cette voie, il s’agirait de créer une centrale d’achat, de s’associer au zoning industriel de Biron et de redistribuer l’énergie produite. Autre possibilité, utiliser le marché pour des activités connexes. Puisque la vente de bestiaux commence le jeudi après-midi et se termine le vendredi soir, le GAL suggère la piste d’une halle marchande avec des produits du terroir. Compatible ? Encore une fois, "on étudie la faisabilité technique et financière", dit Gaëtan Gérard.

Une perte de 30% de la fréquentation

L’âge d’or du marché remonte aux années 1990. À l’époque, 4000 animaux y transitent chaque semaine. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 1500. Ce nombre a surtout commencé à baisser en 2018. "On a perdu 30% de la fréquentation", atteste Gaëtan Gérard. Pour augmenter les recettes, le ticket d’entrée a légèrement augmenté depuis l’an dernier, passant à 8,25€ par tête, sur laquelle la commune reprend 3,5€. Mais les frais restent les mêmes, quel que soit le nombre de bêtes. Cette année semble toutefois placée sous une bonne étoile, avec une augmentation de la fréquentation de 5%. "Sur six mois c’est difficile de savoir si c’est cyclique. On croise les doigts pour se dire que c’est un vrai rebond", touche du bois l’échevin.

Pas à son premier coup dur,

Joseph Jouant, président du marché, relève deux grands tournants dans l’histoire depuis l’implantation en 1985 dans le zoning de Biron. Le premier en 2001, lorsqu’une épidémie de fièvre aphteuse a frappé le marché. Il a été dans l’obligation de fermer 13 semaines. Le second en 2018, avec l’intensification des réglementations de l’AfSCA qui place une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l’institution, menaçant de la fermer. Elle présente 28 revendications d’hygiène et de traçabilité des bovins. "Aujourd’hui le marché doit sanctionner ses clients s’ils ne respectent pas les normes. Par exemple, les camions sont obligés d’être nettoyés avant de sortir, même si les animaux qui n’ont pas été vendus sont rechargés. Ça a refroidi pas mal de marchands, certains se sont réorientés", explique Joseph Jouant. "L’Afsca est très contente du travail qui a été fait. Le marché avait été mis sous pression, depuis on peut souffler de ce côté-là", complète Gaëtan Gérard.