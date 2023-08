Beauraing : la piscine fermée quelques jours à cause d’un problème technique

Les travaux de réparation démarrent ce mercredi. D’après lui, l’intervention devrait durer deux ou trois jours. "J’ai l’espoir d’une réouverture pour le week-end, dit-il. Heureusement que le stage de triathlon a eu lieu juste avant ! "

Stéphane Pinchart rappelle que de gros travaux subsidiés sont attendus en ce qui concerne la piscine de Beauraing, déjà fermée un long moment récemment, à la suite de l’ effondrement d’une partie du plafond. "Il y aura la cuve à refaire et la toiture. Car lorsque le plafond s’est effondré, on s’est rendu compte qu’une partie de la tôle au-dessus était rouillée. C’est en pourparlers judiciaires. Mais le collège vient d’accepter la proposition des assurances en vue du remplacement."

D’après le gestionnaire, l’idée serait de réaliser l’ensemble des travaux dans le même temps, pour ne pas jouer au yoyo au niveau des ouvertures et fermetures de l’infrastructure. "Les clubs et les écoles sont au courant. On devrait refermer plusieurs mois. L’idée serait de choisir une période qui impactera le moins les utilisateurs. L’idéal serait de commencer un mois avant la fin de l’année scolaire, jusqu’au mois de septembre."