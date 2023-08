Réintroduction de la rainette verte au Domaine des Grottes de Han !

”Un premier lâcher très concluant avait déjà eu lieu l’année dernière mais ce deuxième lâcher, grâce à l’expérience acquise et au travail admirable de l’équipe des soigneurs de Han, a permis que nous atteignions un taux de réussite exceptionnel pour notre échantillon. En effet, nous comptons pour cette saison près de 2.000 individus sains dont une partie a déjà été relâchée en milieu naturel en juillet et l’autre devrait l’être prochainement ! Un événement important pour la biodiversité en Wallonie car la rainette a complètement disparu depuis trois décennies de nos régions.”

Ce projet se veut bien plus ambitieux que la simple réintroduction d’une espèce disparue. Natagora et les différents partenaires du projet espèrent que le retour de cet amphibien renforcera à grande échelle les initiatives de protection des milieux tant aquatiques que terrestres que la rainette affectionne particulièrement. Ce qui serait tout bénéfice pour une multitude de plantes et animaux peut-être moins spectaculaires mais tout aussi essentiels pour la biodiversité.

La rainette verte est une toute petite grenouille mesurant de 3 à 6 cm à la peau lisse et verte pomme avec, comme le caméléon, le pouvoir d’homochromie. Sous l’effet du stress elle est capable de changer de couleur passant pratiquement du noir au beige.