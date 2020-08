Il y a quelques jours, le bourgmestre de Doische a fait sensation sur les antennes de la RTBF. Il se plaint de l’impact économique de leurs nuisances et affirme qu’il faudrait supprimer bon nombre de castors, responsables de barrages sur un ruisseau de son entité.

Tollé chez les protecteurs de la nature. Mais ce genre de conflits de voisinage est de plus en plus fréquent. Natagora a d’ailleurs créé un groupe de travail castors qui facilite la cohabitation entre l’homme et le castor, notamment grâce à un réseau de sentinelles qui surveillent régulièrement les sites occupés.

Même si des dérogations existent, le castor européen bénéficie en Wallonie d’une protection qui englobe son habitat et ses constructions. Il est interdit de le chasser, le piéger, le capturer, le déplacer, le déranger intentionnellement, ou de détruire ses constructions, amendes à la clé.

Mieux qu’aucune autre espèce, à part l’homme, il aménage et transforme son habitat. Ce faisant, il renaturalise rapidement et gratuitement nos cours d’eau, permettant le retour de toute une riche biodiversité et il contribue à leur régulation et à leur épuration.