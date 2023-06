La navigation sur le canal transfrontalier Pommeroeul-Condé reprendra à l’automne 2023

Le canal de Pommeroeul à Condé, long de 11 kilomètres, franchit la frontière belgo-française à hauteur d’Hensies. Ce canal était fermé à la navigation depuis 1992 et des travaux de réhabilitation, financés par la Wallonie, la France et l’Europe, ont été effectués, depuis 2018, sur la section du canal à Pommeroeul, en Belgique, à Condé, en France.

L’objectif de cette liaison est d’assurer un transport fluvial plus efficace (Classe 5, 3000 tonnes) en permettant au transport marchand venant de la France d’éviter un détour par le canal Nimy-Blaton-Péronnes et au trafic fluvial venant du canal du Centre de rejoindre directement l’Escaut français.

Le tronçon du canal Pommeroeul-Condé situé entre l’écluse d’Hensies, à la frontière belgo-française, et le Grand Large de Fresnes (Fra) était fermé à la navigation depuis 1992 suite aux phénomènes d’enlisement rapide rencontrés sur quelque six kilomètres. Depuis lors, les bateaux voulant rejoindre le canal du Centre à partir de Valenciennes ou inversement devaient effectuer un détour par le canal Nimy-Blaton-Péronnes, entraînant un allongement de temps de navigation de plus de 12 heures.

Les travaux de réhabilitation, notamment de dragage, de recalibrage, de végétalisation des berges, d’aménagement en faveur de la biodiversité, des espèces animales, dont des castors d’Europe, ont été menés depuis 2018 par le SPW Voies hydrauliques et les Voies navigables de France (VNF). Ces travaux rendront, dès l’automne 2023, le canal accessible à la navigation à grand gabarits.

Le chantier, aux dimensions atypiques, a notamment, permis d’enlever et de traiter plus de un million de m³ de sédiments, de terrasser 450000 m3 de terres et de créer 34 hectares de zones naturelles. Des travaux de curage et d’élargissement ont été effectués afin de mettre le tronçon français au gabarit de 3000 tonnes. Le budget de l’ensemble des travaux est estimé à 80 millions d’euros TVAC dont 68 millions seront financés par la Wallonie. 10 à 15 % du budget ont été consacrés à la préservation de la biodiversité et au contrôle de l’environnement.

Une large réhabilitation

Plusieurs chantiers relatifs à la modernisation du réseau des voies navigables en Wallonie ont été déclinés mercredi à Mons par les instances du SPW. Outre la réouverture du canal Pommeroeul-Condé, on peut noter, dans les travaux en cours, l’amélioration des écluses de Pommeroeul et d’Hensies, la modernisation du Plan incliné de Ronquières (malgré l’effondrement récent de la porte amont d’un bac), l’approfondissement de l’écluse d’Auvelais et l’installation de la nouvelle écluse d’Ampsin pour fin 2023, ainsi que le chantier du barrage de Monsin.

L’amélioration de la Lys mitoyenne, les nouveaux barrages d’Hérinnes et de Kain, la reconstruction du Pont des Trous à Tournai et l’adaptation de l’Escaut à la classe 5 (3000 tonnes), la modernisation des écluses de Viesville, de Gosselies et de Marchienne sont au rang des travaux réalisés. Dans les études en cours, on pointera, notamment, celle relative à l’adaptation du canal de Nimy-Blaton à la classe 5a, les nouvelles écluses d’Obourg, de Viesville, de Gosselies et de Marchienne, l’amélioration de la navigabilité sur la Sambre et le rehaussement des ponts sur le canal Albert..