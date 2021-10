Après avoir privilégié le circuit court pendant la crise sanitaire, les Tournaisiens ont repris leurs vieilles habitudes et délaissent certains commerces locaux. Plusieurs commerçants plus spécifiques tirent tout de même encore leur épingle du jeu et voient les clients venir plus nombreux que lors des années précédentes. Une situation très variable donc, qui dépend beaucoup du type de produits proposés.

Pour le commerce "Au roi du poulet" de Tournai, les affaires sont encore bonnes, grâce notamment à leur présence sur les marchés. "A notre niveau, nous constatons encore une hausse de clients par rapport à l’année dernière", confie la gérante du "Au roi du poulet". "Nous nous rendons régulièrement sur le marché de Kain où les clients sont très demandeurs en produits bios. Nos poulets fermiers et rôtis sont donc très prisés. Les gens ne cherchent plus forcément à manger local, ils privilégient désormais le bio."

La tendance est la même du côté de la "Maison léger" de Tournai, qui propose de nombreux chocolats, où le gérant a dû s’adapter à cette augmentation de clientèle. "J’ai recruté un nouvel employé et me suis procuré une nouvelle machine pour pouvoir tenir la cadence", indique-t-il. "J’ai l’impression que mes ventes sont encore en augmentation depuis le début de la crise sanitaire. Je pense que la population a pris l’habitude de consommer autrement. Le constat n’est cependant pas le même chez tous les commerçants. Je suis régulièrement en contact avec un ami boucher qui constate lui une diminution de fréquentation de sa boucherie. La situation est donc variable en fonction des commerçants."

Tous les commerçants locaux ne peuvent en effet pas tous se réjouir de la situation actuelle. "Après avoir augmenté pendant la crise, nos ventes reviennent désormais à la normale", explique la gérante des "Légumes d’Antan". "Nous constatons une baisse de clients ces dernières semaines au profit probablement des supermarchés. La plupart des gens ne sont plus en télétravail et se rendent donc davantage en grande surface pour gagner du temps et rentrer plus vite chez eux."

Le bilan d’après covid est donc assez mitigé pour les commerces locaux de Wallonie picarde. Alors que certains continuent de développer leurs activités, d’autres sont inéluctablement retombés à des ventes similaires à l’avant covid.