Dans la catégorie Pale, on retrouve en première place l'Aronde Blonde de la brasserie des Arondes à Villers-Perwin. La catégorie Triple a été remportée par la Brasserie de Cazeau à Templeuve avec la Tournay Triple et enfin, la catégorie IPA a été gagnée par la Brasserie Saint-Lazare, située à Mons avec la BSL006 IPA.



Ces bières représenteront le Hainaut lors de la finale du grand concours interprovincial qui se tiendra le 4 septembre 2021 à la foire agricole de Battice à Liège.

Après le concours du meilleur beurre hainuyer, dont les gagnants étaient les agriculteurs d'une ferme située à Barry, voilà le concours des bières du Hainaut. Ce dernier, est organisé par la Province du Hainaut, visant à la promotion des bières produites sur le territoire hainuyer.Ce jeudi 10 juin, s'est donc déroulée la délibération du jury afin d'élire les meilleures bières hainuyères, au niveau de trois types de catégories: Pale Ale, Triple et IPA. Au total, 22 brasseries étaient en compétition et présentaient au total 25 bières pour la catégorie Pale Ale, 24 bières Triple et enfin, 16 bières IPA.Le jury composé de professionnels de la restauration, d'entrepreneurs mais aussi de simples amateurs de produits locaux, a désigné les meilleures bières belges de chaque catégorie, sur base d'une grille d'évaluation comprenant différents critères de dégustation: apparence, arômes du nez, la bouche et le corps et les qualités techniques.