Le futur commissariat de Mouscron présenté aux riverains : top départ du chantier le 9 janvier

Le 9 janvier marquera le début des travaux de construction du nouveau commissariat de Police avec la mise en place de deux grues en février. Le chantier se situera sur la friche actuelle, entre l’avenue du Château, la rue de la Passerelle et la rue Cotonnière. L’ensemble de ce terrain sera donc complètement transformé et réaménagé. Ce grand changement bouleversera les habitudes des riverains, pendant et après les travaux. La réunion citoyenne organisée mercredi soir au CAM a donc rassemblé les élus, le chef de corps de la police de Mouscron, de nombreux riverains et la société TRBA. Les différents intervenants ont présenté le projet, phase après phase, permettant aux riverains de découvrir le futur commissariat au cœur d’un espace aujourd’hui...

