L’édition 2023 a débuté le lundi 28 août et se clôturera officiellement le 3 septembre. Avec, en apothéose, la course principale (UTMB) autour du Mont-Blanc qui s’élance de Chamonix vendredi 1er septembre pour 171 km et environ 10000 mètres de dénivelé positif. Les premiers finishers de l'UTMB sont attendus samedi 2 septembre, aux alentours de 14h45, à Chamonix.

Voici le programme détaillé de l’UTMB 2023

Lundi 28 août

8h00 : Départ de la PTL (La Petite Trotte à Léon, sur 290 km et 25000 mètres de D +) depuis Chamonix.

10h00 : Départ de la MCC (Martigny-Combe, sur 40 km et 2300 mètres de D +) depuis Chamonix.

23h50 : Départ de la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie, 145 km et 9176 mètres de D +) depuis Courmayeur.

Mardi 29 août

11h00 : Départ de la YCC (Youth Chamonix Courmayeur, 14 km et 1100 mètres de D +) depuis Courmayeur.

14h00 : Départ de l’ETC (Experience Trail Courmayeur, 15 km et 1200 mètres de D +) depuis Courmayeur.

Mercredi 30 août

9h30 : Départ de la YCC, the Revenge Chamonix, depuis Chamonix.

Jeudi 31 août

8h15 : Départ de l’OCC (Orsières-Champex-Chamonix, 55 km et 3425 mètre de D +) depuis Orsières.

Vendredi 1er septembre