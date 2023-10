BNXT League : Liège sèchement battu à domicile par le Brussels, Charleroi seul en tête

Avec trois succès, le Spirou est seul en tête au terme de cette troisième journée tandis que Mons (battu à domicile par Louvain 71-83) et Alost se partagent la lanterne rouge avec trois défaites en autant de sorties.

Face au Brussels, Liège a calé net après un excellent départ (18-6). L'entrée de Terry Deroover (11 points-3 assists) et de Jordan Harris (16 points-5 rebonds-2 assists) changeait complètement la donne. N’alignant que trois de leurs six étrangers, multipliant les pertes de balles (21 au total), les Liégeois sombraient dans les 2e et 3e quart-temps, encaissant 56 points sur le temps où ils en mettaient 25. Seul surnageait Kevin Tumba (8 points mais 14 rebonds et 3 contres).

En s’imposant à Alost, le Spirou Charleroi, emmené par Austin Butler (21 points- 7 rebonds) et Tyrell Roberts (18 points – 1 rebond), a profité de la maladresse locale (11 % de réussite au-delà des 6m75) et réalise la bonne opération du jour puisque l’autre leader, Courtrai, mordait la poussière à Limburg United. Les promus ont tenu 15 minutes à Hasselt avant de baisser pavillon face à des Limbourgeois emmenés par un impressionnant Maxime De Zeeuw (18 points-4 rebonds- 1 assist).

Les 23 points-3 rebonds- 6 balles volées de Wen Mukubu n’auront, eux, pas suffi à Malines dans le derby anversois face aux Giants emmenés par Rasir Bolton (23points) et Jean-Marc Mwema (11points).

Enfin dans le duel des mal classés, Louvain a débloqué son compteur à Mons grâce à une grosse domination au rebond (38-23) et à l’activité de Tyreke Key (19 points-5 rebonds et 8 fautes provoquées).