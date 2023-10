La NBA débarque sur les écrans de la RTBF

Concrètement, le dispositif de la RTBF s’articulera de la manière suivante : le match du samedi soir sera diffusé sur Auvio (à partir du 28 octobre), et une fois par mois sur Tipik (premier direct le 2 décembre). Un match à Noël et le match organisé à Paris entre Brooklyn et Cleveland (11 janvier) seront aussi au programme de la chaîne publique. Des matchs de playoffs seront aussi diffusés, les Finals restant l’exclusivité de DAZN.

”La RTBF veut développer une large offre sportive gratuite pour tous les publics, explique Benoît Delhauteur, chef des Sports de la RTBF dans le communiqué. À ce titre, pouvoir diffuser un match de NBA par semaine était une opportunité à ne pas manquer. La NBA intéresse plusieurs générations et c’est la principale raison de notre intérêt. Nous voyons ces droits comme un véritable partenariat avec la NBA, avec qui nous travaillons main dans la main, pour faire grandir le basket. Nous sommes très heureux d’avoir saisi cette opportunité, en tant que média public, de rendre la NBA disponible à un plus grand nombre de fans.”

Maxime De Zeeuw et Manu Lecomte comme consultants

Pour appuyer son offre NBA, la RTBF s’est entourée de deux consultants bien connus du basket belge et encore actifs en tant que joueurs pros en Belgique : Maxime De Zeeuw et Manu Lecomte.

”Je suis honoré que la RTBF ait pensé à moi pour ce rôle”, explique Maxime De Zeeuw, ex-international qui évolue actuellement à Limburg United. “J’ai toujours été fan de NBA et je me tiens quotidiennement informé sur ce qui s’y passe. Tous les matins quand je me lève, je lis des articles et regarde les vidéos des actions de la nuit précédente. Au niveau du spectacle, c’est ce qu’il se fait de mieux en basket. Les meilleurs athlètes et joueurs sont en NBA. En plus avec les arrivées du phénomène Wembanyama et du rookie belge Toumani Camara, la saison ne manquera pas d’intérêt. Je suis impatient de commencer.”