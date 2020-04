Après quelques mois passés au Spirou, le meneur américain va rejoindre les rangs anversois.

Arrivé en tant que renfort à Charleroi au mois de décembre dernier, Kenneth Smith a décidé de prolonger son aventure en Euromillions League la saison prochaine. Mais l’arrière américain (27 ans et 1,90m) ne portera plus le même maillot puisqu’il a fait le choix de signer un contrat en faveur des Giants.

En une quinzaine de matchs sous les couleurs du Spirou, le Floridien avait eu le temps de d’étaler ses qualités. En plus d’un vitesse impressionnante, Kenneth « speed » Smith a démontré de grosses capacités de créateur et de scoreur. Son impact défensif se fait également ressentir sur les parquets. En finale de la Coupe de Belgique, il y a un peu plus d’un mois, il avait brillé face à Anvers même si le Spirou s’était incliné.

Son profil a en tout les cas convaincu le club anversois d’en faire leur meneur pour la saison prochaine.