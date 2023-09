Tu as toujours rêvé de voir l’envers du décor ? De savoir comment un club vit au jour le jour ? La DH t’invite à pénétrer l’antre du Standard !

Concours : La DH t’invite à t’entraîner avec les coachs du Standard et à visiter son Académie (8 à 12 ans)

Tu as entre 8 et 12 ans et tu es fan de foot ?

DH/Les Sports + t’invite à passer une après-midi inoubliable à l’Académie du Standard en compagnie d’un de tes parents. Tu auras l’occasion de participer à un entraînement donné par l’un des entraîneurs des jeunes et de visiter l’Académie (centre de formation et d’entraînement du Standard). Programme du 25 octobre : 14h : accueil et visite de l’académie/15h : entraînement/16h : fin

