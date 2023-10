Chaque année, le Domaine des Grottes de Han se déguise aux couleurs d’Halloween. Des trolls taquins envahissent la Grotte de Han et s’amusent à titiller les visiteurs. Oserez-vous voyager dans leur monde étrange et déjanté ? Les esprits de la forêt rôdent dans le Parc Animalier, parmi les animaux sauvages…Vous laisserez-vous envoûter par ses rencontres inattendues et ses spectacles fantaisistes ? Des animations diablement amusantes à découvrir en journée durant les 2 semaines de congés d’automne, du 21 octobre au 5 novembre 2023.

Comment participer ?

Répondez aux 2 questions avant le lundi 9 octobre à minuit.