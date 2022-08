Le joli coup d'Intermarché Wanty-Gobert: Teunissen sera le nouveau lieutenant de Girmay sur les classiques

Le mercato cycliste bat son plein. Officiellement ouvert depuis ce lundi, le marché des transferts est en pleine ébullition alors que, jusque-là, les tractations se faisaient de manière officieuse.



Du côté de la formation Intermarché - Wanty-Gobert, le départ d'Alexander Kristoff vers Uno-X a été confirmé. Le Norvégien de 35 ans y a signé un contrat de... trois ans ! Plus surprenant: l'équipe wallonne a annoncé l'arrivée de Mike Teunissen. Le vainqueur de la première étape du Tour de France 2019 était en fin de contrat chez Jumbo-Visma. Il va donc quitter la garde rapprochée de Wout van Aert pour intégrer celle de Biniam Girmay.



Un joli coup pour l'équipe belge, qui accueille un homme d'expérience pour encadrer son jeune leader. Tant sur les classiques que dans le rôle de poisson-pilote pour les arrivées massives. On se souvient que c'est Teunissen qui avait propulsé Wout van Aert vers la victoire sur les Champs-Elysées l'année passée. Et il vient encore de tenir ce rôle il y a deux jours, au Tour de Pologne, en jouant les passeurs décisifs pour Olav Kooij lors de la première étape.



Quand il ne sera pas aligné aux côtés de Girmay, Teunissen aura tout du parfait leader de rechange. Car s'il n'a plus gagné depuis cette première étape du Tour 2019 (lors de laquelle il avait pu jouer sa carte suite à la chute de Dylan Groenewegen), c'est surtout parce qu'il était positionné assez bas dans la hiérarchie interne de l'équipe néerlandaise. En rejoignant Intermarché - Wanty-Gobert, le coureur polyvalent espère sans doute avoir carte blanche un peu plus souvent...