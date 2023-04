La ville de Bruxelles va présenter mercredi sa candidature pour l'organisation des Mondiaux de cyclisme en 2030

La Belgique n’a pas gagné de monument, pour l’instant, cette saison, mais notre pays reste un monument du cyclisme. Le peloton belge est d’ailleurs en tête du classement des nations au niveau du ranking World Tour de l’Union Cycliste Internationale. Parfaitement emmenés par Wout van Aert et le champion du monde Remco Evenepoel, les coureurs belges seront à nouveau de sérieux prétendants au prochain Mondial, planifié au mois d’août à Glasgow, en Écosse. Comme ces prochaines saisons avec les éditions prévues à Zurich en 2024, au Rwanda un an plus tard, à Montréal au Canada en 2026 et en Haute-Savoie en France en 2027.