Ce week-end, les équipes de division disputaient le 5e Tour de la Coupe de Belgique. Il s'agit de l'entrée en compétition pour les équipes de Division 1B.

Quatre équipes wallonnes ont disputé leur match ce samedi. Il s'agit de Virton qui se déplaçait à Dessel, Onhaye face à Alost, Seraing face à Roulers ainsi que La Louvière face à Westerlo.





Dessel 3 - 1 Virton

L’aventure est d’ores et déjà terminée pour l’Excelsior Virton en Croky Cup. Le club qui ambitionnait de défier un pensionnaire de JPL en 1/16es de finale est tombé dans le piège tendu par Dessel (D1 amateurs). Trois buts encaissées (16e, 42e, 72e) valent mieux qu’un au terme d’une prestation indigne, littéralement catastrophique. L’entraîneur Dino Toppmöller avait pourtant si peu modifié son « onze », titularisant le gardien Dupire et le duo Claes-Lazaar en milieu de terrain. Monté au jeu à la 46e minute, Vanzo disputa ses premières minutes. L’ancien joueur de Waasland/Beveren a écopé d’un carton jaune mais s’est consolé en offrant à Turpel le but du 3-1 (86e). Anecdotique. Virton accueille Westerlo dimanche prochain (16h) pour le compte de la 4e journée en Proximus League. Une réaction s’impose.

Jansen à peine arrivé déjà parti

Le milieu de terrain Maximilian Jansen a quitté le club. Transféré d'Allemagne cet été, il a choisi de s'en aller pour des motifs privés. De l'aveu même de l'entraîneur Dino Toppmoller, le club cherchera un remplaçant d'ici la fin du mercato.

Dessel : Kustermans ; Lenaerts, Haagen, Smet, Boujouh ; Moutawakil, Dufour (77e Alaerts), Janssen, Jutten (82e Versmissen), Breugelmans (73e Janneh), Vansimpsen.

Virton: Dupire ; Malget, Prempeh, Jordanov, Laurienté ; Claes, Couturier (46e Vanzo), Soumaré (46e Lapoussin), Lazaar (59e Hadji) ; Koré, Turpel.

Arbitre : M. Staessens.

Avertissements : Smet, Vanzo, Malget.

Les buts : 16e Vansimpsen 1-0), 42e Breugelmans (2-0), 72e Vansimpsen (3-0), 86e Turpel (3-1).





Des Métallos affamés retrouvent les 16e

SERAING - ROULERS 1-0

Après une rencontre quasiment dominée de bout en bout, le R.F.C. Seraing est venu à bout de Roulers. Contre la lanterne rouge de D1B, les Sérésiens n’ont pas cherché à calculer et ont régulièrement mis les Flandriens à rude épreuve. Le portier roularien a longtemps repoussél’échéance mais a finalement du s’incliner sur le pénalty de Cascio.

Seraing: Werner; Swers, Faye, Machado, Kilota (88e Sanogo); Pierrot, Sabaouni, Al Badaoui, Cascio, Labylle; Gueye (78e Stevance).

Roulers: Lentz; Damman, Vervoort, Voet, Vanbelle, Zolotic, Carvalho, Rommens; Samyn, Godwin (63e Oliveira), Naessens.

Arbitre: M. Letellier

Avertissements: Kilota, Stevance, Damman.

Le but: 65e Cascio (1-0 sur pén.)





Onhaye éliminé avec la manière

Onhaye 0 – Eendracht Alost 1

Onhaye, dernier Namurois en lice, s’inclinait avec les honneurs. En début de partie, les deux équipes rentraient pleinement dans leur match. Les duels étaient costauds et les deux formations se projetaient rapidement vers l’avant. Sur l’ensemble de la première période, Onhaye aurait mérité d’ouvrir le score, surtout dans les dernières secondes quand Florent Bernier dévissait sa frappe à l’entrée du grand rectangle à la 41e. Au retour des vestiaires, Alost augmentait son niveau de jeu. Onhaye n’avait plus droit au chapitre pendant plusieurs minutes. Sur un centre de Geenens, Cocchiere plaçait sa tête hors de portée de De Vriendt. À la 90e, Aurélien Lambert recevait un centre dans le petit rectangle de Josué Bastin, mais décroisait trop sa reprise. Onhaye n’aura finalement pas droit à son match de gala face à une D1A, mais peut être fier d’avoir tenu tête à de gros calibres lors de son parcours.

Onhaye : De Vriendt; Bastin, Granville, De Maeyer, Leclef (80e B. Delplank), Davrichov (61e T. Delplank), Gilain, Bernier, Wauthy, Kembi (70e Guiot); Lambert.

Alost : Van Gerven; Ryckaert, Mertens, Razzi; Wantens, Van Den Berghe, De Neve, Geenens; Dekuyper (90e Mbaye), Cocchiere, Makekula (82e Ladrière).

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Makekula, Bernier, De Neve, Wantens, Dekuyper, Lambert, Gilain.

Les buts : 55e Cocchiere (0-1).