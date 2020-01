Il dit avoir réagi à des chants racistes de supporters de Tessenderlo.

Le président du Patro Maasmechelen, est d'origine iranienne et a plutôt bien réussi dans la vie puisqu'on le dit multimillionnaire. Le derby face à Tessenderlo avait été chaud: 2000 spectateurs, un tifo et Stijn Stijnen (l'entraîneur du Patro) renvoyé en tribune. Un peu trop d'émotions, visiblement, pour l'homme fort de Maasmechelen.





Quelques jours plus tard, il a donné sa version des faits dans un communiqué. "Ce match me procure des sentiments mitigés. D'une part, nous avons retrouvé l'ambiance des grands jours et nous avons gagné. Mais de l'autre, des chants racistes sont venus d'une partie de la tribune visiteuse. On a associé mon nom de famille à des mots que je préfère ne pas répéter, faisant référence à une problématique entre mon pays et l'Amérique... L'arbitre a même fait un appel au micro. J'ai très mal supporté ces chants. D'autant plus que mes parents étaient présents pour une fois et ont été impressionnés."



Enfin, il dit "vouloir se distancier de toute forme de racisme dans le football."



Selon nos informations, un drapeau iranien aurait aussi été volé, ce qui aurait poussé le président, bien connu de l'émission de télé-réalité "The Sky is the Limit", hors de lui. Dans diverses vidéos, on voit le président du Patro Maasmechelen diriger des bras d'honneur vers la tribune visiteuse.



