Allemagne – Belgique : le 4-3-3, pour changer

Orel Mangala débute en effet le match, tout comme Koen Casteels, comme attendu, à la place de Thibaut Courtois. Le médian de Nottingham Forest, monté au jeu en Suède, va honorer sa première titularisation pour les Diables rouges. Ce sera un bon test pour un joueur dont le profil de numéro six sera utile devant une défense à quatre reconduite (Castagne-Faes-Vertonghen-Theate).

Mangala remplace Leandro Trossard et c’est donc le système qui sera en fait revu, par rapport à vendredi passé. Et c’est là que réside la nouveauté, au fond. Installé en 4-4-2 en Suède, voire avec une défense à trois en possession, il est permis de se dire que la Belgique sera alignée en 4-3-3, ce mardi soir, avec un milieu composé de Mangala, Onana et De Bruyne.

Devant, Lukaku sera soutenu par Lukebakio et Carrasco. Si les changements de joueurs ont été faits à la marge, c’est donc le système qui sera modifié et l’animation du jeu, par conséquent. En renforçant son milieu face à une opposition plus costaude, Domenico Tedesco voudra aussi voir comment son équipe est capable d’évoluer dans un autre environnement.

L’équipe : Casteels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Mangala, Onana, De Bruyne ; Lukebakio, Carrasco, Lukaku