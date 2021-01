De passage en Belgique, Marouane Fellaini a accordé un entretien à La DH.

Il y a un peu moins de deux ans, Marouane Fellaini quittait Manchester United pour rejoindre la Chine et le Shandong Luneng où il paraphait un contrat de trois ans. Quelques mois plus tard, le milieu annonçait, via son compte Instagram, la fin de son aventure, longue de 12 ans et de 87 sélections, chez les Diables.

Aujourd’hui, alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec Shandong Luneng, Fellaini (33 ans) fait le point sur sa carrière : son avenir, son état de forme, un retour chez les Diables, le Belge s’est confié à La DH tandis qu’il était de retour en Belgique pour voir ses proches avant de rentrer en Chine pour la présaison.

(...)