Notre onze de la 19e journée de Jupiler Pro League:

Les trois leaders de notre compétition se sont imposés, ce week-end, creusant l'écart avec leurs poursuivants. Genk, l'Union et l'Antwerp ont tous fait un nouveau pas vers les Champions Playoffs grâce à des victoires convaincantes. Pourtant, aucun représentant limbourgeois n'a réussi à se faire une place dans le onze Wyscout de la semaine, au contraire d'Hans Vanaken, buteur contre le leader. Du côté de l'Antwerp, on retrouve Butez et Balikwisha alors que Lynen est le seul unioniste présent.