Gianni Bruno fait ses adieux à Saint-Trond: "Canari pour la vie"

Bruno a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il fera ses adieux au STVV samedi. "Je n'oublierai jamais mon accueil ici, tout comme le soutien et la confiance permanente que vous m'avez accordés dès mes premières minutes au club", peut-on lire après les remerciements aux supporters et à toutes les personnes au sein du club. "Malheureusement, toute aventure a une fin. Demain sera mon dernier match pour Saint-Trond, mais sachez que vous aurez toujours une place dans mon cœur. Merci pour tout, je ne vous oublierai jamais et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je resterai Canari pour la vie", a conclu Bruno.

Dimanche après-midi (13h30), Saint-Trond affrontera Anvers dans une rencontre sans enjeu décisif. Le Great Old est, en effet, assuré de disputer les Champions' playoffs (top-4) alors que les Canaris n'ont plus rien à gagner en milieu de tableau.