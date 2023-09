Plus de 150 millions € dépensés lors du mercato : fièvre acheteuse et nouveau record pour les clubs de Jupiler Pro League

Le mercato le plus dépensier ©IPM Graphics

Avec 157 millions € investis dans 155 joueurs selon le site spécialisé Transfermarkt, la D1 belge, pourtant ramenée à seize clubs cette année, signe donc un nouveau record. Il faut souligner qu’Ernest Nuamah (RWDM), objet d’un montage très particulier, représente 25 millions € à lui seul. Anderlecht et Bruges – et donc le RWDM – sont les seuls clubs à avoir dépensé plus de 20 millions € depuis le 15 juin, avec un surprenant Westerlo à la quatrième place (16 M).

Les plus grosses entrées ©IPM Graphics

195 millions € en recettes de ventes

Il s’agit d’une augmentation de 24 % par rapport à il y a un an (127 millions €). Celle-ci s’explique en partie par le fait que l’été 2023 a été, après celui de 2020, le deuxième plus rémunérateur pour les clubs du royaume, avec 195 millions € encaissés. Le bilan global n’est pas record, lui, loin s’en faut. Les 38 millions € de bénéfices engendrés sur cette fenêtre des transferts ne représentent même “que” le neuvième plus gros total des mercatos estivaux belges.

Les plus grosses sorties ©IPM Graphics

Divisé en seize clubs, cela fait seulement 2,4 millions € de boni en moyenne. Seuls sept cercles sortent de ce mercato avec un bénéfice de 2 millions € ou plus. Pas vraiment de quoi ramener les chiffres alarmants du foot professionnel belge dans le vert, même s’il faut souligner que moins de joueurs ont été transférés (155), ce qui signifie moins de salaires, de primes de matchs, etc.

Bilan du mercato des clubs ©IPM Graphics

Dans le top 10 mondial

Au niveau mondial, la Jupiler Pro League se classe en dixième position des championnats les plus dépensiers, derrière notamment le Portugal (191M €), la D2 anglaise (213M €) et loin de la Eredivisie (230M €). À noter que la Saudi Pro League (913M €), qui n’en a pas encore fini avec son mercato, se place en deuxième position derrière la Premier League (2,8 milliards €).

Au classement de la balance des montants touchés et dépensés, par contre, notre championnat ne se place qu’en dix-huitième position. On verra en janvier si les clubs de l’élite belge devront rectifier le tir en vendant plus que de coutume, histoire d’équilibrer des comptes qui pourraient à nouveau virer au rouge.