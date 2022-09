Felice Mazzu satisfait du mercato... et inquiet de la prestation contre Gand: "Vertonghen? Très bien mais le souci est surtout offensif"

La voix était calme, le ton posé. Avant de venir en conférence de presse, ce jeudi soir, Felice Mazzù a pris le temps de regarder les data du match pour affiner son analyse. "Nos chiffres sont plutôt bons. On a produit de belles choses entre les deux rectangles. Le problème, c'est la connexion entre le secteur offensif et le reste. On jouait trop bas et il y avait trop de distances entre les attaquants et les autres joueurs. Ce qui fait qu'on n'avait pas assez de monde dans le rectangle."

Le Sporting n'a eu qu'une vraie occasion après le repos, quand Refaelov a loupé la finition après une belle action. "Normalement, il ne loupe jamais ça. On aurait pu perdre ce match", commentait Hein Vanhaezebrouck.

Verschaeren en symbole

Reste que la production offensive était trop faible et Mazzù l'a aussi constaté alors que Jan Vertonghen sera son prochain renfort. "Jan a un CV extraordinaire, que personne n'a dans le vestiaire. Son apport va nous faire le plus grand bien mais on ne défend pas trop mal en ce moment. C'est devant où il y a le souci."

Un souci qui ressemble aussi un gros manque de confiance. "Je suis d'accord. On avait perdu deux matchs de suite avant ça, en comptant le match de Berne à domicile. Le groupe est assez jeune et il doit retrouver la confiance. On joue vers l'arrière quand on a l'occasion d'aller vers l'avant. On leur répète qu'il faut aller plus vite et ne pas laisser le temps à l'adversaire de se replacer. On va faire des entraînements positifs pour essayer de changer les choses. Du renfort devant ? Non, j'ai amplement confiance dans ce groupe."

Yari Verschaeren est un beau symbole de cette crise de confiance. "Il y a peut-être un peu de fatigue. Il court beaucoup et il a besoin que l'équipe tourne bien autour de lui pour s'exprimer."