La belle éclaircie dans la grisaille mauve: Anderlecht parmi les meilleurs centres de formation d'Europe

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a recensé le nombre de joueurs actifs dans les 31 premières divisions d'associations membres de l'UEFA et les a répertorié selon leurs clubs formateurs.

Pour réaliser ce calcul, ils se sont basés sur les clubs où les joueurs ont évolué de leur 15ème et 21ème anniversaire. Précisons encore que ce calcul a été réalisé sur base des effectifs arrêtés au 1er octobre 2022.

Au sommet de classement, on retrouve l'Ajax en tête dont le très réputé centre de formation a permis de sortir un total de 85 joueurs. Benfica (73), le Dynamo Kiev (72), le Dinamo Zagreb (69 et le Shakhtar Donetsk (64) complètent le top 5. Le Real Madrid et le Barça se classent respectivement 7e et 9e avec 60 et 59 jeunes sortis.

Le Sporting d'Anderlecht représente avec brio la Belgique puisque le club bruxellois arrive à la 13ème place, à égalité avec Lyon et juste derrière le PSG. Au total, les pensionnaires du Lotto Park ont sorti pas moins de 50 joueurs.

Parmi les 50 joueurs formés à Anderlecht, ils sont encore 10 à évoluer actuellement au Sporting.

Parallèlement à ce classement au sein des 31 ligues de l'UEFA, un autre classement a été réalisé. Il se base uniquement sur les joueurs qui évoluent au sein du big5 européen. Le classement est dominé par le Real Madrid, le Barça, Lyon, le PSG et Manchester United. Anderlecht se classe 26ème. Actuellement, 15 joueurs formés à Anderlecht évoluent dans les clubs du top 5 européen.

Pour déterminer le classement, l'observatoire du football a également présenté un indice de formation, calculé en pondérant le nombre de joueurs formés au club avec leur expérience (minutes jouées). A ce jeu-là, Anderlecht arrive 11e, présentant un indice de 53,2%.