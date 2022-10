Jan Vertonghen fait son mea culpa: “Je me sens, en partie, certainement responsable”

Le défenseur d'Anderlecht s'est brièvement exprimé au sujet du malaise actuel de son club qui a conduit au renvoi de Felice Mazzù. "Oui, je me sens certainement en partie responsable", a déclaré Jan Verthongen mardi à Saint-Nicolas-Waes, sa ville natale, où il a inauguré le deuxième Belgian Red Court, un terrain de football créé par la Fédération belge dans le Parc reine Fabiola.

La crise est profonde à Anderlecht et le président Wouter Vandenhaute a averti lundi que les choses pourraient encore empirer. Vertonghen, arrivé cet été en provenance de Benfica, n'est évidemment pas heureux de la façon dont les choses se passent chez les Mauves. "Je préférerais ne pas traverser une période comme celle-là, mais cela fait aussi partie du football. Nous y sommes et nous allons en sortir ensemble. Nous avons un très bon noyau et je suis certain que cela va marcher."