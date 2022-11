Anderlecht à la recherche d’un nouveau T1 après la Coupe du monde

Selon nos informations, Anderlecht veut un nouvel entraîneur, après la Coupe du monde. Robin Veldman est pourtant en train de réaliser un parcours correct en tant que T1 ad interim d’Anderlecht : il a qualifié le Sporting pour le tour suivant de l’Europa League et de la Coupe de Belgique et il n’a pas encore perdu en championnat. Les joueurs ont déjà fait comprendre qu’ils aimeraient poursuivre avec lui comme entraîneur principal. Ce lundi, une première évaluation est au programme. Le Danois Jesper Fredberg, qui sera bientôt désigné comme directeur technique (on se rapproche d’un accord avec son club de Viborg), aura aussi son mot à dire. Il va probablement proposer à Veldman de devenir le lien entre l’équipe A et les U23. Veldman, lui, s’amuse en tant qu’entraîneur principal et va essayer de convaincre ses patrons de le laisser dans ses fonctions de T1. Quand Veldman a repris l’équipe après le C4 de Felice Mazzù, le président Wouter Vandenhaute avait souligné qu’il ne voulait pas brûler Veldman, en qui il croit beaucoup.