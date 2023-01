"Je veux exprimer ma gratitude envers ce magnifique club et ses supporters. Ils ont cru en moi et m'ont fait confiance à une période où beaucoup ont douté. Je veux aussi remercier mes équipiers pour leur soutien et les bons moments sur et en dehors du terrain. Quant aux incroyables supporters, vous avez été essentiels pour me soutenir ainsi que l'équipe, malgré les résultats qui n'ont pas toujours répondu aux attentes. Je serai toujours supporter de ce grand club, sans aucun doute le plus grand en Belgique", a écrit Silva sur Instagram.

Silva, 20 ans, est arrivé à Anderlecht l'été dernier, prêté par Wolverhampton. Après un début de saison en fanfare, le Portugais est rentré dans le rang et a inscrit 11 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues pour le RSCA.

L'international espoir portugais devrait poursuivre la saison avec le PSV Eindhoven, le club de Yorbe Vertessen et Johan Bakayoko.

Duranville n’est pas seul : huit autres Anderlechtois peuvent/doivent partir avant le 1er février