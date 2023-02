”On aurait pu encore faire mieux”, “Ils nous ont vraiment rendu la tâche difficile” : les réactions des Anderlechtois après la victoire contre Ostende

Brecht Capon : “On doit montrer plus de qualité devant le but sinon on ne peut rien revendiquer. Évidemment qu’on peut encore se sauver mais il va falloir montrer beaucoup plus.”

Yari Verschaeren : “Je suis content avec la victoire et mon assist sur le 0-2. On savait qu’Ostende allait commencer fort et on aurait dû être un peu plus agressif. On a mieux joué en seconde période mais on aurait pu encore faire mieux.”

Dominik Thalhammer : “On a bien commencé et on a eu l’occasion d’ouvrir le score mais c’est finalement Anderlecht qui ouvre le score et ça devient compliqué. En seconde période je n’étais vraiment pas heureux de la manière dont mes joueurs ont joué. On a un gros match la semaine prochaine, je pense que tout le monde doit faire son autocritique et on doit changer quelque chose.”

Brian Riemer : “Ostende nous a vraiment rendu la tâche difficile aujourd’hui mais pour finir on gagne et c’est le plus important. On sait cependant qu’on peut faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui quand on est en possession du ballon. Le plus important c’est de gagner, on ne prend pas de goal et on repart avec 3 points. On essayera de faire encore mieux la semaine prochaine en continuant à s’améliorer.”