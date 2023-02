”Le RSC Anderlecht tient à réagir à l’article paru ce mardi dans l’hebdomadaire Humo. Le RSC Anderlecht souhaite se dissocier de l’image unilatérale de la gestion du club, basée sur des sources sélectives et anonymes. L’article contient des contrevérités et le club est indigné par l’utilisation de termes tels que nazi et psychopathes. L’image d’un club à la dérive et d’un actionnaire majoritaire qui souhaiterait vendre le club est en contradiction avec la réalité d’aujourd’hui. La direction accorde une grande importance à une gouvernance transparente et souhaite construire l’avenir en sérénité.”, a réagi le club dans un communiqué.

