Francis Amuzu revient sur son été et le début de saison : “Je ne suis pas frustré, la concurrence aide à grandir”

L’ailier d’Anderlecht n’est pas un habitué des interviews. Il n’est pas le plus à l’aise dans l’exercice, et chaque mot est compté dans le chef du joueur de 24 ans, qui ne s’épanche guère et préfère parler sur le terrain, où il espère aider Anderlecht à remplir son premier objectif : une qualification pour les Champions playoffs.

”Si on se qualifie, on verra ce qu’on vise exactement”, glisse Amuzu, qui sourit quand on lui fait part d’une statistique étonnante : il n’a gagné qu’un match, sur les seize disputés contre le Club Bruges avec Anderlecht. “Vraiment ?, s’étonne-t-il. C’est le bon moment pour changer ça dimanche.”

L’après-Courtrai et l’avant-Bruges

”Le coach a dit : shit game, on passe à la suite”

Le match nul ramené de Courtrai (2-2) avait autant des allures de déception que de point presque miraculeux. La colère froide de Brian Riemer a pu aussi étonner, après la rencontre, dans une forme de communication moins connue dans le chef de l’entraîneur danois.

”C’était un peu nouveau pour nous, glisse Amuzu. Mais il avait raison. On a commis des fautes individuelles qui ne peuvent pas arriver. Sa réaction était normale.” Au lendemain du partage au stade des Éperons d’or, Riemer a rapidement basculé sur le prochain match. “Il était plus calme dans son discours. Il nous a dit : shit game (match de merde), on passe à la suite.”

La suite, ce sera la réception du Club Bruges, ce dimanche, dans un match qui pourrait valider le début de saison réussi d’Anderlecht (14 sur 21), et installer un autre rapport de force avec des Blauw en Zwart que les Mauves n’ont battu qu’une fois lors des dix-sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. “On a eu une équipe jeune, par le passé, mais avec l’expérience de joueurs comme Dolberg, Schmeichel, Hazard, on a d’autres arguments”, estime Amuzu.

A Courtrai, Amuzu et les Mauves n'ont pu ramener qu'un point (2-2).

Pas de départ cet été

”Quand le mercato s’est terminé, j’ai fait un switch sur Anderlecht”

Francis Amuzu a alimenté la chronique des transferts, avec l’approche concrète de l’Olympiacos, recalée par Anderlecht. “C’est le club qui décide ce que je vaux, je l’ai accepté sans trop de souci.”

Mais Thorgan Hazard est arrivé, depuis, et cela pourrait modifier son statut. “Sincèrement, je ne suis pas frustré. La concurrence aide à grandir. Je n’ai pas encore beaucoup parlé avec Thorgan, mais il pourra sans doute m’aider pour m’améliorer.”

Par le passé, la période des transferts a pu être plus stressante pour l’Anderlechtois, qui avait bénéficié de l’intérêt de Nice la saison passée. Désormais, il est plus calme. “On se dit avec mon agent qu’il faut rester calme. Si cela ne vient pas cette fois, on attendra la prochaine fois.” Amuzu l’assure : “Quand le mercato s’est terminé, j’ai fait un switch, directement, pour me concentrer sur ce que j’ai à faire avec Anderlecht.”

S’il assure ne pas avoir un plan de carrière, il glisse tout de même : “Je veux faire le maximum pour avoir un beau transfert.”

Des stats pas assez élevées

”J’y travaille avec Roel après l’entraînement”

En un peu plus de 200 matchs pour le compte d’Anderlecht (209), Francis Amuzu n’a marqué que 22 buts. Ce n’est pas tout à fait l’idée qu’on se fait d’un joueur offensif, même s’il convient d’ajouter les 25 passes décisives délivrées alors qu’il entame sa septième saison chez les Mauves.

Amuzu, le gamin de Neerpede, est le plus ancien joueur du noyau, mais il promène une double étiquette : celle du joueur formé au club, attachant ou celle du joueur qui ne finit pas toutes ses actions, frustrant. Lui en sourit et accepte le constat. “Je comprends la frustration des supporters, je dois être plus efficace.”

Il y travaille, assure-t-il, après l’entraînement. “On a des séances de quinze minutes avec Roel (Clement, l’un des adjoints de Brian Riemer). On répète des situations de match, pour me mettre en condition. L’amélioration passera par là : entraînement, entraînement, entraînement.”

Ses meilleures stats, il les a eues avec Vincent Kompany (12 buts en 86 matchs). Comment l’explique-t-il ? “J’ai marqué quelques buts en sortant du banc (5), et profitant de la fatigue des défenses adverses”, avance-t-il. Cette saison, il a aussi marqué deux buts après être monté au jeu, contre Charleroi (2-1) et à Genk (1-1).

Il refuse toutefois d’envisager son futur dans la peau d’un supersub. “J’ai été titulaire les deux saisons précédentes (NdlR : surtout la saison passée, avec 44 matchs débutés sur 50 matchs) et cette saison j’ai commencé quatre matchs sur sept.” Il a été gêné par un début de pubalgie, qu’il a soignée, mais il ne veut pas s’en servir comme excuse.

L’arrivée de Thorgan Hazard risque toutefois de boucher un peu son horizon. “Dans une équipe du top, il faut de la concurrence. Et Anderlecht est une équipe du top. On verra comment cela se passera”, assure-t-il, alors qu’il sent la confiance de Brian Riemer, qui est l’entraîneur qui l’a donc titularisé le plus souvent, et avec qui il a délivré le plus de passes décisives (7).

Toujours en contact avec Jérémy Doku

”Il peut être un des meilleurs joueurs du monde”

Francis Amuzu a gardé le contact avec Jérémy Doku. "Il peut être un des cinq meilleurs joueurs au monde", assure l'Anderlechtois.

Francis Amuzu et Jérémy Doku ont presque déboulé en même temps en équipe première d’Anderlecht. Amuzu en décembre 2017 ; Doku en novembre 2018. Mais le deuxième arrivé a été le premier à quitter la capitale, pour Rennes en octobre 2020 puis Manchester City, depuis cet été.

”Je regarde ses matchs et Jérémy continue à regarder ceux d’Anderlecht, explique Amuzu. On échange nos impressions. Il me dit que je dois plus souvent oser, moins réfléchir. Je sais ce que tu peux faire, fais-le, me dit-il.”

La trajectoire de Doku peut-elle être une source d’inspiration pour celui qui va devenir papa en novembre prochain ? “Certainement, assure Amuzu. Qui ne rêve pas de jouer à Manchester City ? Mais je dois faire ma carrière de mon côté, étape par étape.”

Au sujet de son pote Doku, Amuzu assure encore : “Il peut être un des meilleurs joueurs au monde, certainement. En un contre un, il est toujours dangereux.” Les deux anciens équipiers pourraient-ils se retrouver en équipe nationale, un jour ? Francis Amuzu n’a pas encore arrêté son choix de sélection, entre le Ghana et la Belgique. “Je laisse les deux options ouvertes.” S’il a déjà été sollicité par le Ghana, il n’a pas encore donné son accord.