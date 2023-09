Patris favori, Leoni menacé et Zinckernagel soigné : voici les compos probables avant le Topper (DIRECT 18h30)

Riemer va changer son onze

Si Dupé devrait encore conserver sa place dans le but vu l’incertitude sur l’état physique de Schmeichel, les deux arrières latéraux pourraient changer. Augustinsson est revenu de blessure et devrait remplacer N’Diaye. Sardella, auteur d’une grosse bourde à Courtrai, pourrait rendre une chance à Patris, auteur d’une bonne entrée le week-end passé.

Riemer aimerait aussi introduire plus de créativité dans son équipe. Il aurait pu sacrifier un des “jumeaux” Delaney et Rits mais c’est le jeune Leoni qui pourrait laisser sa place. Flips et, surtout, Hazard postulent. Ce qui permettrait aussi à Amuzu de rester à gauche de l’attaque.

Dernier changement, le gaucher Dreyer, auteur du but de l’égalisation à la dernière minute, devrait reprendre sa place à droite.

Deila a confiance en ses forces

Bruges aurait dû battre le Besiktas jeudi. Le nul (1-1) un peu décevant au final n’a pas entamé la confiance des Blauw en Zwart. Deila devrait garder le même onze, avec une défense 100 % belge.

Seule modification attendue : Skoras devrait laisser sa place à Zinckernagel, qui était malade cette semaine. Le Club aimerait aussi retaper Nusa mais les chances sont plus faibles de voir le prodige norvégien à l’œuvre.