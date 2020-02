Andy Najar, à Anderlecht depuis 2012, quitte le Sporting et retourne en MLS, où il va défendre les couleurs de Los Angeles FC.

Les deux joueurs connus de ce club sont le gardien Kenneth Vermeer (ex-Feyenoord) et Carlos Vela (ex-Arsenal). Najar est fin de contrat en juin et est bientôt remis d'une opération aux ligaments croisés du genou. Kenny Saief, lui, est prêté à Legia Gdansk, actuellement 7e du championnat polonais. Saief ne s'entraînait même plus avec le noyau A d'Anderlecht.