Comme nous l’annoncions en exclusivité francophone ce jeudi, Wouter Vandenhaute succède à Marc Coucke comme président d’Anderlecht. Coucke démissionne de son poste, mais reste, via sa société d’investissement Alychlo, l’actionnaire principal du club. Vandenhaute, lui, quitte sa boîte d’agents de joueurs Let’s Play.

L’autre bonne (et peut-être encore meilleure) nouvelle pour les supporters est que Vincent Kompany s’est engagé à rester à Anderlecht après 2022, au terme de son contrat de joueur. Et tout comme Vandenhaute, il va investir dans Anderlecht. Kompany portera donc une triple casquette : celle de joueur, d’inspirateur (c’est lui qui décide de la philosophie sportive du club) et d’investisseur.

