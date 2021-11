Sergio Gomez est l’homme fort d’Anderlecht depuis le début de saison.

Décrivez Sergio Gomez en un emoji. La requête formulée sur le compte Instagram d’Anderlecht a recueilli en guise de réponse de nombreux cœurs mauves. D’autres supporters ont été plus inventifs : une flèche en plein cœur de cible, une chèvre ("goat" signifiant "le meilleur" en anglais) ou encore un ninja.

L’Espagnol de 21 ans est un peu tout cela à la fois. Avec ses cinq buts et six assists, il touche plus la cible que ses équipiers et est l’homme de tous les bons coups.

Résumons : il est le meilleur Anderlechtois depuis le début de saison.

Sur les six dernières rencontres - rarement brillantes - il obtient une moyenne de 6,6 sur 10 à laquelle il ajoute deux plébiscites en tant qu’homme du match.

(...)