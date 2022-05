Vainqueur 1-0 de l'Union Saint-Gilloise lors de la quatrième journée des Champions' playoffs, le Club Bruges (46 points) s'est rapproché très fort de son troisième titre de champion consécutif en mettant l'Union à trois points. Les deux équipes ont terminé à dix avec les exclusions du Bruxellois Koki Machida (59e) et du Brugeois Tajon Buchanan (90e+3). Ce jeudi à 20h30, Anderlecht (36 points, 3e) retrouve l'Antwerp (33 points, 4e) qu'il a largement dominé 0-4 dimanche en déplacement.

A Bruges, Alfred Schreuder a titularisé Jack Hendry à la place de Stanley Nsoki, suspendu, mais comme il a replacé Charles De Ketelaere devant, le technicien néerlandais a aligné Eduard Sobol et a renvoyé Sargis Adamyan sur le banc. Côté unioniste, Felice Mazzù a substitué Bart Nieuwkoop, blessé aux ischios, par Kaoru Mitoma.

Les intentions des Unionistes étaient claires: jouer très haut et tenter de récupérer rapidement le ballon. Bref, un démarrage à 100 à l'heure avec une première occasion après 19 secondes avec un tir de Lazare Amani repoussé par Simon Mignolet (1ère). S'ils ont encore eu plusieurs possibilités, les Bruxellois se sont un peu asphyxiés et ont vu les Brugeois, qui commettaient moins de mauvaises passes, revenir dans le match. Les Blauw & Zwart n'ont toutefois pas vraiment inquiété Moris (0 tir cadré en 45 minutes). Leur meilleure occasion est venue sur un corner rentrant de Sobol détourné à même la ligne par Lazare (19e).

A partir de ce moment-là, la rencontre a été régulièrement interrompue et la qualité du jeu en a pâti. Cela n'a pas empêché l'Union de se créer une nouvelle franche occasion par Deniz Undav, dont le tir a été sorti de justesse par Mignolet (44e).

Après la pause, les Saint-Gillois ont répété le même scénario qu'au début et ont hérité d'une nouvelle grosse occasion suite à une accélération de Mitoma mais sur la frappe de Lazare, Mignolet a encore effectué un bel arrêt (52e). Les Brugeois attendaient l'éclaircie et celle-ci est arrivée après l'exclusion de Machida (59e). Les visités ont alors sorti leur artillerie. Moris a eu deux bons réflexes sur des envois de Hendry (61e, 65e) et a été suppléé par Jonas Bager sur une reprise de la tête du défenseur écossais (64e) Le gardien luxembourgeois a été moins heureux lorsqu'il a repoussé un tir de Buchanan sur Bager, qui a mis le ballon au fond de son but (69e, 1-0).

Le match s'est joué alors en sens unique même si Undav, qui a plongé dans le petit rectangle sur un centre de Mitoma, n'a pas cadré son coup de tête (81e). En fin de rencontre, l'arbitre Erik Lambrechts annulait pour une position de hors-jeu, après intervention du VAR, un but de Casper Nielsen (89e).

L'Union, qui n'a pas marqué un seul but aux Brugeois, n'a pas été en mesure d'éviter sa deuxième défaite de la saison en déplacement.

