L’entraîneur de Charleroi est perfectionniste. Malgré la belle victoire des siens facilitée par une entame parfaite, le technicien n’a pas souhaité tomber dans un optimisme béat. "On a joué le match qu’il fallait mais il y avait encore trop de déchets dans la moyenne de ces trois derniers matchs. La réduction du score de Seraing vient tacher un peu la rencontre."

Si ses hommes auraient pu inscrire plus de buts, ils ont pourtant réussi à être plus précis dans leur combinaison même si cela n’a pas forcément plus à Edward Still. "Ce n’était pas la prestation la plus complète au niveau offensif. Contrairement à d’autres parties, nous avons joué différemment en misant moins sur la possession et en ne pressant pas toujours. Nous avons réussi à les mettre en difficultés sur des transitions et les attaques placées. Nous avons été moins bons dans la dernière demi-heure mais l’objectif est rempli."

Avec le score acquis rapidement, l’entraîneur a pu donner du temps de jeu à certains et lancer notamment le jeune Fabio Ferraro pour son baptême parmi l’élite. "L’idée, c’est de sentir et lire la situation du match. On ne fait pas du social. Cela fait deux mois qu’il fait de superbes entraînements. C’est la meilleure alternative à Joris Kayembe à ce moment-là. Je ne calcule pas pour mercredi et la Coupe de Belgique. Nous analyserons dans les prochains jours mais on va jouer avec la meilleure équipe possible."

Avec cette victoire, Charleroi peut continuer à avancer tranquillement tout en éloignant le spectre d’une crise de croissance qui avait pointé son nez il y a quelques semaines. De quoi regarder le calendrier avec appétit.