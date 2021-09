Le club de football de La Gantoise cherche un acquéreur

Division 1A

Le club de football de La Gantoise cherche un acquéreur, rapportent samedi L'Echo et De Tijd. Selon les deux quotidiens, le président Ivan De Witte (74 ans) et le CEO Michel Louwagie (65 ans) travaillent à l'avenir de la formation et souhaiteraient revendre leurs participations, respectivement de 25 et 15%, à un nouvel investisseur.