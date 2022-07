Fan Day du Standard: environ 7.000 personnes ont fait la fête à Sclessin

Sclessin a retrouvé son public. Environ 4 000 personnes étaient présentes dans le stade, samedi, lors du match de gala face à Mönchengladbach. Ils étaient près du double (entre 7 000 et 8 000 personnes tout au long de la journée) dimanche, lors du fan day. Une journée dédiée aux fans qui faisait son retour après deux ans d’absence suite à la pandémie de coronavirus.

Au programme : de nombreuses animations pour petits et grands (visite du stade,, tyrolienne, châteaux gonflables, petits matchs de foot…) et présentation des différentes équipes (équipe première, SL16 FC, Femina…) avec, en prime, un entraînement du Standard Femina suivi d’un entraînement des pros (sans Donnum et Dragus, ménagés) sur la pelouse de Sclessin. La journée ensoleillée s’est terminée par une séance de dédicaces des joueurs qui a fait le bonheur de nombreux fans.