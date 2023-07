Le nouveau capitaine du Standard est connu !

À lire aussi

Un choix étonnant… mais pas dénué de sens. Après une première saison où il n’avait pas assumé son rôle du “King of the North” et qu’un départ avait été évoqué, le Norvégien avait été irréprochable l’an dernier. Que ce soit sur le terrain et en dehors. De plus, il est très aimé des supporters rouches tandis que le joueur se sent comme un poisson dans l’eau à Sclessin. La preuve ? Il avait même demandé sa femme en mariage en octobre 2022 après un Clasico enflammé. Ce qui démontre qu’il sait comment se faire aimer du public… et de ses coéquipiers qui avaient fêté la nouvelle avec lui.